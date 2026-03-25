Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 25.03.2026: Die Haussklavin
44 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 16
Aus der Not heraus nimmt Jennifer Winter einen Heiratsantrag an, sie ist sich sicher: Ja zu sagen ist vernünftig, wenngleich sie auch nicht verliebt ist. Doch als Jennifer in ihrer Beziehung zur Gefangenen gemacht wird, muss sie einen hohen Preis für ihre Freiheit zahlen.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.