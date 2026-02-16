Evil - Stimmen des Bösen
Folge vom 16.02.2026: Ich muss töten
45 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Fawn Pidock erzählt die Geschichte ihres Vaters Patrick, der die Mutter seines neugeborenen Kindes ermordete. Patrick spricht selbst über die Nacht, in der er seine Partnerin Mikki erschoss. Schon früh, sagt er, habe er gewusst, dass tödliche Gewalt in ihm steckt. Jahrzehnte voller Wutausbrüche, Kontrollverlust und verdrängter Traumata führen schließlich zu dem Moment, in dem er abdrückt. Patrick rekonstruiert den Tatabend Schritt für Schritt, schildert seine Gedanken, Ängste und Rechtfertigungen – und konfrontiert sich mit der Frage, ob der Mord unausweichlich war oder hätte verhindert werden können.
