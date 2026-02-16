Er hat unsere Mutter ermordetJetzt kostenlos streamen
Evil - Stimmen des Bösen
Folge vom 16.02.2026: Er hat unsere Mutter ermordet
45 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
In dieser Episode wird ein Doppelmord rekonstruiert, dessen Wahrheit bis heute umstritten ist. Robert Shafer sitzt lebenslang im Gefängnis, weil er 1990 zwei Männer erschoss. Jahrzehnte später sagt er aus, allein gehandelt zu haben – nachdem er zuvor mehrfach gelogen hatte. Sein damaliger Begleiter David Steinmeyer widerspricht und erhebt schwere Vorwürfe: Roberts Aussagen hätten ihm zwölf Jahre Haft eingebracht. Die Episode konfrontiert den Täter mit seinen widersprüchlichen Geständnissen und stellt die zentrale Frage: Kann man einem Mörder glauben – und was ist Wahrheit, wenn Aussagen sich immer wieder ändern?
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.