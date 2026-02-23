Evil - Stimmen des Bösen
Folge vom 23.02.2026: Mord mit 16
44 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Im Alter von nur 16 Jahren lässt sich Terry Lee Hunt von dem deutlich älteren Shaun Stemple manipulieren und hilft ihm dabei, dessen Ehefrau Trisha Stemple brutal zu ermorden. Shaun plant die Tat kaltblütig, Terry wird zum willigen Helfer – mit fatalen Folgen. Während Shaun später zum Tode verurteilt wird, erhält Terry lebenslänglich und verbringt fast drei Jahrzehnte hinter Gittern. In dieser Folge spricht Terry erstmals offen über die grausame Tat und seine Schuld, Angst und Reue. Er bittet Trishas Familie um Vergebung und hofft auf Erlösung – doch reicht Reue aus, um ein solches Verbrechen zu sühnen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.