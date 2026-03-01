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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition in den Tod (1)

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 1vom 24.03.2026
Expedition in den Tod (1)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 1: Expedition in den Tod (1)

44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

In der unwirtlichen Berglandschaft Sibiriens untersucht Josh Gates die grausamen Begebenheiten, die am Dyatlov-Pass geschahen. Dort starben 1959 neun junge Wanderer unter mysteriösen Umständen.

Weitere Folgen in Staffel 6

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