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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Jagd nach dem Chupacabra

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 5vom 07.04.2026
Jagd nach dem Chupacabra

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 5: Jagd nach dem Chupacabra

44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Der Chupacabra ist ein unheimliches mythisches Wesen, das nachts Ziegen angreift und ihr Blut saugt. Josh Gates will wissen, was hinter den Legenden und Augenzeugenberichten steckt und reist nach Puerto Rico, wo sich die Angriffe auf Tiere in der letzten Zeit häuften.

Weitere Folgen in Staffel 6

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