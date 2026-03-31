Jagd nach dem ChupacabraJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 5: Jagd nach dem Chupacabra
44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Der Chupacabra ist ein unheimliches mythisches Wesen, das nachts Ziegen angreift und ihr Blut saugt. Josh Gates will wissen, was hinter den Legenden und Augenzeugenberichten steckt und reist nach Puerto Rico, wo sich die Angriffe auf Tiere in der letzten Zeit häuften.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH