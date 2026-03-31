Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 4: Goldrausch im Atlantik
45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Josh Gates folgt einer neuen Spur zum riesigen verlorenen Schatz der gesunkenen spanischen Flotte von 1715. Er kehrt an die Küsten Floridas am Atlantik zurück und schließt sich Tauchern an, um das Flaggschiff der Flotte zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 8-9: Warner Bros. Entertainment GmbH