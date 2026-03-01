Jagd nach den SchlangenkönigenJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 3: Jagd nach den Schlangenkönigen
42 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Mit Hinweisen auf einen möglichen Durchbruch im Gepäck, kehrt Josh Gates in die Dschungel Guatemalas und zur archäologischen Ausgrabungsstätte der antiken Maya-Stadt El Mirador zurück. Wird er jetzt das Grab des Schlangenkönigs finden?
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH