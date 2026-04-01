The Secret: Die Schatzsuche geht weiterJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 6: The Secret: Die Schatzsuche geht weiter
44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Josh Gates ist einem besonders hartnäckigen Geheimnis rund um einen großen Schatz auf der Spur, das seit 40 Jahren darauf wartet, gelüftet zu werden. Seine Suche führt ihn quer durch die USA - und in die Vergangenheit.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH