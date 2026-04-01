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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

The Secret: Die Schatzsuche geht weiter

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 6vom 07.04.2026
The Secret: Die Schatzsuche geht weiter

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 6: The Secret: Die Schatzsuche geht weiter

44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Josh Gates ist einem besonders hartnäckigen Geheimnis rund um einen großen Schatz auf der Spur, das seit 40 Jahren darauf wartet, gelüftet zu werden. Seine Suche führt ihn quer durch die USA - und in die Vergangenheit.

Weitere Folgen in Staffel 6

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