Die Wilden und die Whiskey-BrennerJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 09.07.2022: Die Wilden und die Whiskey-Brenner
44 Min.Folge vom 09.07.2022Ab 12
Jessica Chobot und ihr Kollege Phil Torres treffen sich in den Appalachen mit einer Augenzeugin, die von einer furchterregenden Begegnung im Wald berichtet. Pam Watson hat in den Great Smoky Mountains angeblich eine behaarte, blutverschmierte Kreatur gesehen. Ihre Schilderungen decken sich mit Geschichten von „wilden Menschen“, die in der Region seit mehr als einem Jahrhundert die Runde machen. Was steckt hinter den Grusel-Storys? Handelt es sich bei den mysteriösen Gestalten um verwahrloste Einsiedler, die abseits der Zivilisation in Höhlen leben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.