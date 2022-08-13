Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 13.08.2022: Die Ozark-Bestie
44 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 12
Josh Gates spielt Jessica Chobot und Phil Torres zu Beginn dieser Folge eine Tonaufnahme vor. Die Furcht einflößenden Laute, die darauf zu hören sind, stammen angeblich von einer monströsen Kreatur, die im Ozark-Plateau ihr Unwesen treibt. Der Pionier und Forschungsreisende Daniel Boone beschrieb das mysteriöse Wesen als dunkelfarbig mit Hörnern auf dem Schädel. Aber seine Schilderungen passen zu keiner bekannten Spezies. Ebenso wenig wie die Berichte von anderen Augenzeugen. Bis heute ist völlig unklar, welche Art von Raubtier durch das Hochland streift.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.