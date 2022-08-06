Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Die Küste der Schiffswracks

DMAXFolge vom 06.08.2022
Die Küste der Schiffswracks

45 Min.Folge vom 06.08.2022Ab 12

Der Lake Superior zählt mit einer Fläche von 82 000 Quadratkilometern zu den größten Süßwasserseen der Erde. Den tosenden Fluten des riesigen Gewässers fielen in den vergangenen zwei Jahrhunderten unzählige Schiffe und Seeleute zum Opfer. Wegen der vielen Tragödien glauben manche Menschen, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Immer wieder gibt es Schilderungen über merkwürdige Erscheinungen und in einem Augenzeugen-Video sind seltsame Lichter zu sehen, die über dem Wasser schweben. Handelt es sich dabei um Signale aus dem Jenseits?

