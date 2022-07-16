Die Rückkehr des Van-Meter-MonstersJetzt kostenlos streamen
In dieser Folge gehen die Forscher:innen im Bundesstaat Iowa einer Gruselstory auf den Grund. Dort versetzte 1903 eine kreischende Bestie die Bewohner von Van Meter in Angst und Schrecken. Angesehene Bürger des Ortes wie der Leiter der Bankfiliale, ein Arzt und mehrere Ladenbesitzer setzten damals ihre Reputation aufs Spiel und schilderten der Presse ihre Erlebnisse. Sie berichteten von einem zwei Meter großen, fledermausartigen Wesen, dem auch Kugeln nichts anhaben konnten. Jessica Chobot und Phil Torres trennen bei ihrer Spurensuche Fakten von Fiktion.
