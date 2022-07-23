Die Geister von Fort Morgan, Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 23.07.2022: Die Geister von Fort Morgan, Teil 1
44 Min. Ab 12
Ein Schlachtfeld mit dunklen Geheimnissen: Im August des Jahres 1864 belagerten Unionstruppen eine Befestigungsanlage auf einer Landzunge an der Einfahrt zur Mobile Bay in Alabama. Sie nahmen das Bauwerk heftig unter Beschuss. Im Fort Morgan bangten rund 600 Soldaten der Südstaaten-Armee um ihr Leben, denn eine einzige Bombe würde wegen des Schießpulvers, das dort gebunkert wurde, die gesamte Festung in die Luft jagen. Das Kanonenfeuer und die Schmerzensschreie klingen bis in die Gegenwart nach. Besucher berichten in dem Gemäuer von seltsamen Erlebnissen.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
