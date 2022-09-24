Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 24.09.2022: Das Seemonster der Bahamas
44 Min.Folge vom 24.09.2022Ab 12
Andros ist mit einer Fläche von rund 6000 Quadratkilometern die größte Insel der Bahamas. Sogenannte „Blue Holes“ locken auf dem Eiland Fischer und Taucher an. Die faszinierenden geologischen Formationen entstanden wahrscheinlich am Ende der letzten Eiszeit, als Gletscherwasser Höhlen in den Kalkstein formte. Und einige Sinklöcher sind durch ein unterirdisches Tunnelsystem miteinander verbunden. Aber in der Tiefe droht möglicherweise Gefahr. Jessica Chobot und Phil Torres sind auf ihrer Expedition in der Karibik einem mysteriösen Seemonster auf der Spur.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.