Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 10.08.2025: Das Fouke-Monster
44 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12
In Arkansas verbreitet eine haarige Kreatur Angst und Schrecken. 1851 wurde das Fouke-Monster zum ersten Mal in einem Zeitungsartikel erwähnt. Und 1972 ließ sich der Filmemacher Charles B. Pierce von dem mysteriösen Wesen zu dem Horrorfilm „Die Legende von Boggy Creek“ inspirieren. Das Dokudrama spielte 25 Millionen Dollar ein und lockte Legionen von Monsterjägern in die Kleinstadt. Bis heute werden immer wieder neue Sichtungen gemeldet. Fußen all diese Berichte auf purem Aberglauben? Phil Torres und Heather Amaro suchen vor Ort nach handfesten Beweisen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.