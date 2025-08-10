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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Das Fouke-Monster

DMAXFolge vom 10.08.2025
Das Fouke-Monster

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 10.08.2025: Das Fouke-Monster

44 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12

In Arkansas verbreitet eine haarige Kreatur Angst und Schrecken. 1851 wurde das Fouke-Monster zum ersten Mal in einem Zeitungsartikel erwähnt. Und 1972 ließ sich der Filmemacher Charles B. Pierce von dem mysteriösen Wesen zu dem Horrorfilm „Die Legende von Boggy Creek“ inspirieren. Das Dokudrama spielte 25 Millionen Dollar ein und lockte Legionen von Monsterjägern in die Kleinstadt. Bis heute werden immer wieder neue Sichtungen gemeldet. Fußen all diese Berichte auf purem Aberglauben? Phil Torres und Heather Amaro suchen vor Ort nach handfesten Beweisen.

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