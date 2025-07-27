Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 27.07.2025: Geisterstunde in Savannah
45 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12
Im Theater, im einst besten Hotel der Stadt und an einer ehemaligen Hinrichtungsstätte: Die Einwohner Savannahs berichten dem Team von unerklärlichen Aktivitäten. Und viele Plätze, an denen es angeblich spukt, lassen sich mit unheilvollen historischen Begebenheiten in Verbindung bringen. Am Wright Square beispielsweise wurde eine Frau wegen Mordes gehängt. Am Jahrestag ihres Todes wurde dort ein Video aufgenommen, auf dem angeblich Alice Rileys Geist zu sehen ist. Phil Torres und Heather Amaro wollen mehr wissen und gehen der Sache auf den Grund.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.