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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Die Verdammten von Chillingham Castle

DMAXFolge vom 03.08.2025
Die Verdammten von Chillingham Castle

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 03.08.2025: Die Verdammten von Chillingham Castle

44 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

In dieser Folge gehen Phil Torres und Heather Amaro in einem 800 Jahre alten Schloss in der Grafschaft Northumberland auf Geisterjagd. Chillingham Castle wurde im 13. Jahrhundert von der Adelsfamilie Gray erbaut und diente den Engländern als wichtiger Stützpunkt während des langen und blutigen Kampfes gegen die Schotten. Unzählige Gefangene wurden dort auf brutale Art und Weise gefoltert, lebendig verbrannt oder verhungerten im Kerker. Irren die ruhelosen Seelen der Opfer und ihrer Peiniger noch immer in dem geschichtsträchtigen Gebäude umher?

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