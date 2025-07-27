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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Die Legende vom Swamp Ape

DMAXFolge vom 27.07.2025
Die Legende vom Swamp Ape

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 27.07.2025: Die Legende vom Swamp Ape

44 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12

Niedergemetzeltes Nutzvieh, grässliches Heulen und widerlicher Gestank: Treibt in den Everglades eine Bestie ihr Unwesen? Die erste dokumentierte Sichtung des „Skunk Ape“ stammt aus dem Jahr 1818. Demnach habe ein mannshoher Affe Fischer in den Sümpfen Floridas verfolgt. 1974 haben zwei Polizisten angeblich auf ein zwei Meter großes Monster geschossen. Und es gibt unzählige weitere Berichte. Um was für eine Spezies könnte es sich bei der behaarten Kreatur handeln? Phil Torres und Heather Amaro machen sich vor Ort auf die Suche nach dem mysteriösen Wesen.

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