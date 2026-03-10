Dreiste Kleinanzeigen-Strategien und Clueso als Haar-ExperteJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 1: Dreiste Kleinanzeigen-Strategien und Clueso als Haar-Experte
47 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Lassen sich beim Fliegen zusätzliche Kosten für Gepäck sparen, indem man die gesamte Kleidung kurzerhand im Flugzeug trägt? Kann man als Verkäufer auf Online-Marktplätzen vereinbarte Preise durch einfache Verhandlungskniffe in die Höhe treiben? Klaas Heufer-Umlauf stellt sich als "EXPERTE FÜR ALLES" wieder in den Dienst der Zuschauer:innen. Jede Woche wird getestet und experimentiert, um Antworten auf gewöhnliche und außergewöhnliche Alltagsthemen zu finden.
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
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