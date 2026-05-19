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Experte für Alles

Kayla Shyx im Ick-Duell und Service-Hotlines im Test

ProSiebenStaffel 2Folge 11vom 19.05.2026
Kayla Shyx im Ick-Duell und Service-Hotlines im Test

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Folge 11: Kayla Shyx im Ick-Duell und Service-Hotlines im Test

46 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Kayla Shyx besucht Klaas heute, um mit ihm über Icks zu diskutieren und v.A. erstmal zu klären, was man unter einem "Ick" versteht. Außerdem hat Klaas getestet, wie selbstständig ein Dreijähriger im Alltag ist und wie hilfreich unsere Service-Hotlines sind.

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