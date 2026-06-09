Lukas Podolski testet "Fußballschuhe" und Nina Chuba im ImprotheaterJetzt kostenlos streamen
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Folge 13: Lukas Podolski testet "Fußballschuhe" und Nina Chuba im Improtheater
51 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Vor der Sommerpause lädt Klaas den Fußball-Weltmeister Lukas Podolski in die Sendung ein, um alternative Fußballschuhe zu testen. Außerdem will Nina Chuba herausfinden, ob Improtheater glücklich macht.
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben
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