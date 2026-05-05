Blick-Nachhilfe mit Bastian Pastewka und Anke EngelkeJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 9: Blick-Nachhilfe mit Bastian Pastewka und Anke Engelke
47 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Manchmal weiß man einfach nicht, wie man in bestimmten Situation zu reagieren hat. Doch Anke Engelke und Bastian Pastewka geben euch Tipps für eure Mimik! Außerdem testet Klaas, wie kritikfähig Deutschland im Alltag ist.
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben
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