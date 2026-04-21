Der große Fahrrad-Test mit Palina RojinskiJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 7: Der große Fahrrad-Test mit Palina Rojinski
44 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Heute will Klaas herausfinden, wie man souverän mit peinlichen Situationen umgeht, ob man sich einen Döner durch Weiterverkaufen refinanzieren kann und was die Fahrrad-Trends für morgen sind. Für letzteres bekommt er Unterstützung von Palina Rojinski.
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben
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