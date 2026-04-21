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Experte für Alles

Der große Fahrrad-Test mit Palina Rojinski

ProSiebenStaffel 2Folge 7vom 21.04.2026
Der große Fahrrad-Test mit Palina Rojinski

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Folge 7: Der große Fahrrad-Test mit Palina Rojinski

44 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Heute will Klaas herausfinden, wie man souverän mit peinlichen Situationen umgeht, ob man sich einen Döner durch Weiterverkaufen refinanzieren kann und was die Fahrrad-Trends für morgen sind. Für letzteres bekommt er Unterstützung von Palina Rojinski.

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