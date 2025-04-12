Extreme Airport Africa
Folge 2: Schlangenjagd
42 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12
Die Flughäfen Südafrikas sind Drehkreuze für nationale, kontinentale und internationale Verbindungsflüge. Manche liegen am Rande der Wildnis und dienen auch als Startpunkt für Forschungs-Teams, die freilebende Tiere in abgelegenen Regionen beobachten. Diesmal droht die Sichtung einer Schlange am Flughafen Kruger Mpumalanga International den Terminalbetrieb lahmzulegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Extreme Airport Africa
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen