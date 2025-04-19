Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Extreme Airport Africa

Gepardin auf Erstflug

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 19.04.2025
Gepardin auf Erstflug

Gepardin auf ErstflugJetzt kostenlos streamen

Extreme Airport Africa

Folge 3: Gepardin auf Erstflug

43 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12

Am internationalen Flughafen O.R. Tambo von Johannesburg soll eine Gepardin in ein neues Reservat umgesiedelt werden. Dazu muss sie die erste Flugreise ihres Lebens antreten - natürlich sicher in einer Transport-Box untergebracht. Wird die Umsiedlung gelingen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Extreme Airport Africa
Kabel Eins Doku
Extreme Airport Africa

Extreme Airport Africa

Alle 1 Staffeln und Folgen