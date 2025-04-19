Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Extreme Airport Africa

Nachtlandung mit Komplikationen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 19.04.2025
Nachtlandung mit Komplikationen

Nachtlandung mit KomplikationenJetzt kostenlos streamen

Extreme Airport Africa

Folge 4: Nachtlandung mit Komplikationen

43 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12

Ein Airbus A340 soll auf dem Flughafen Kruger Mpumalanga eine Nachtlandung machen, während ein Stromausfall für die Beeinträchtigung der Flugfeld-Beleuchtung sorgt. Die Sichtung von Leoparden-Spuren in Pistennähe unterbricht den Flugbetrieb am Flughafen Skukuza.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Extreme Airport Africa
Kabel Eins Doku
Extreme Airport Africa

Extreme Airport Africa

Alle 1 Staffeln und Folgen