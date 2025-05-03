Gefährliche Landung auf St. HelenaJetzt kostenlos streamen
Extreme Airport Africa
Folge 8: Gefährliche Landung auf St. Helena
41 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12
Zwei Piloten meistern bei böigem Wind einen schwierigen Landeanflug auf dem gefährlichen Flughafen von St. Helena. Eine Helikopter-Crew birgt ein Unfallopfer im Berufsverkehr von Johannesburg und fliegt es ins nächste Krankenhaus. Im Okavango-Delta sucht eine Wissenschaftlerin einen Elefantenbullen, dessen GPS-Tracker ausgefallen ist. Und erfahrene Mechaniker warten einen Helikopter in Rekordzeit, bevor er wieder zum Einsatz kommt, um junge Löwen auszuwildern.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen