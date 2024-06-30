Romantischer Industrial-StilJetzt kostenlos streamen
Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 30.06.2024: Romantischer Industrial-Stil
44 Min.Folge vom 30.06.2024
Amy, eine Liebesromanautorin, und Kevin, ein Buchhalter, möchten ihr Haus in Sioux Falls von Chelsea und Cole renovieren lassen. Ihr 2012 gebautes Heim passt nicht mehr zu ihrem Stil, und sie wünschen sich eine Umgestaltung von Küche, Essbereich, Wohnzimmer und Amys Büro. Chelsea und Cole übernehmen das Projekt, um dem Haus einen romantischen Industrial-Vibe mit stimmungsvollen Farben und dramatischen Akzenten zu verleihen. Sie planen u.a. eine offene Küche mit großer Insel, einen neuen Boden in Holz-Optik und eine coole Bar-Ecke. Trotz unerwarteter Probleme wie lose Fliesen und zusätzliche Kosten bleibt das Team motiviert, das Zuhause in eine stilvolle, einladende Oase zu verwandeln.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.