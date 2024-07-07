Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 07.07.2024: Rustikal moderne Eleganz
44 Min.Folge vom 07.07.2024
Julie und Jared leben mit ihren zwei Söhnen in einem 25 Jahre alten Haus außerhalb von Sioux Falls, South Dakota, und haben Chelsea und Cole engagiert, um es zu modernisieren. Ihr Traum ist eine rustikal moderne Eleganz mit einer großen, offenen Küche als Mittelpunkt für Familienfeste und Partys. Herausforderungen wie ein Brand beim Küchenhersteller verzögern die Renovierung, doch Chelsea und Cole arbeiten daran, das Projekt rechtzeitig für Julies jährliche Hexen-Party fertigzustellen. Die Umgestaltung soll dem Haus mehr Raum, Licht und Funktionalität verleihen, um es zu einem perfekten Ort für Fsie als Familie und Gäste zu machen.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
