Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 21.07.2024: Modern Living
Chelsea und Cole sprechen über ihre zukünftigen Pläne und aktuelle Projekte. Chelsea träumt von einem eigenen Ladengeschäft für Einrichtungsbedarf und Cole schlägt den passenden Ort vor. Gleichzeitig erhalten sie eine Anfrage für ein großes Renovierungsprojekt: ein Haus mit einem Budget von 200.000 Dollar. Das Paar Sadi und JR, die das Haus bewohnen, wünschen sich ein modernes, zeitgemäßes Design, weg von der altmodischen Eiche. Chelsea plant, klare Linien, Schwarz-Weiß-Kontraste und eine luxuriöse Atmosphäre zu schaffen, während sie die Küche mit zwei Inseln ausstattet und das Bad komplett neugestaltet. Trotz der Herausforderungen sind Chelsea und Cole begeistert von den Möglichkeiten und freuen sich auf die Umsetzung ihrer kreativen Ideen, während sie auch ihren neuen Laden vorbereiten.