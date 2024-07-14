Moderne Gemütlichkeit mit Wow-FaktorJetzt kostenlos streamen
Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 14.07.2024: Moderne Gemütlichkeit mit Wow-Faktor
Die Ruheständler Misty und Jeremy wollen ihr leeres Nest neugestalten, um ihre Kinder öfter zu Besuch zu locken. Chelsea und Cole übernehmen das Projekt und planen eine moderne, gemütliche Atmosphäre mit einem Wow-Faktor. Von der Küche bis zum Souterrain werden alle Bereiche des Hauses renoviert, wobei Chelsea besondere Aufmerksamkeit auf Details wie Farben, Texturen und Design-Highlights legt. Trotz freier Hand achten sie darauf, dass das Design den Vorlieben von Misty und Jeremy entspricht. Die Herausforderung besteht darin, eine Balance zwischen modernem Design und Gemütlichkeit zu finden. Mit einem Budget von 150.000 Dollar und einem Zeitrahmen von sieben Wochen arbeiten sie daran, das Haus in einen einladenden Ort zu verwandeln, der die ganze Familie anspricht.