FBI: Special Crime Unit
Folge 13: Eine Frage der Schuld
41 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Um seinen zum Tode verurteilten Mentor vor der Hinrichtung zu bewahren, greift Shawn Lewis zu einer verzweifelten Tat und entführt den Sohn des Immobilienmoguls Stan Gibney. Seine Forderung: Der Unternehmer soll öffentlich gestehen, den Unschuldigen vor Jahren hinter Gitter gebracht zu haben. Doch der Plan misslingt und die Situation eskaliert, als Shawn den Mogul samt dessen Basketball-Team als Geiseln nimmt. Jetzt heißt es für das FBI-Team schnellstens handeln.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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