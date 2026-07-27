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FBI: Special Crime Unit

Besessen

SAT.1Staffel 8Folge 14vom 27.07.2026
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FBI: Special Crime Unit

Folge 14: Besessen

42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Maggies Schwester Erin ist nach einem Treffen mit einem Mann, den sie über Instagram kennengelernt hat, spurlos verschwunden. Schnell stellt sich heraus, dass sie in eine Falle gelockt wurde - von Ray Distefano, einem Serientäter, den Maggie bereits zweimal hinter Gitter gebracht hat. Während das Team fieberhaft nach Erin sucht, gerät auch Maggie in große Gefahr. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt.

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