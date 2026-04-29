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FBI: Special Crime Unit

Mutterinstinkt

SAT.1Staffel 8Folge 6vom 04.05.2026
Mutterinstinkt

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FBI: Special Crime Unit

Folge 6: Mutterinstinkt

40 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Als der leitende Arzt einer Klinik, Dr. Rusk, entführt wird, nimmt das FBI die Ermittlungen auf. Schnell wird klar, dass es sich um mehrere Täter handelt, die früher allesamt Patienten bei Rusk waren. Als Isobel und ihre Kollegen eine verdächtige Frau vernehmen, erfahren sie von ihr eine schreckliche Geschichte.

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