FBI: Special Crime Unit
Folge 6: Mutterinstinkt
40 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Als der leitende Arzt einer Klinik, Dr. Rusk, entführt wird, nimmt das FBI die Ermittlungen auf. Schnell wird klar, dass es sich um mehrere Täter handelt, die früher allesamt Patienten bei Rusk waren. Als Isobel und ihre Kollegen eine verdächtige Frau vernehmen, erfahren sie von ihr eine schreckliche Geschichte.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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