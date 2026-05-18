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FBI: Special Crime Unit

Schleuserroute

SAT.1Staffel 8Folge 8vom 18.05.2026
Schleuserroute

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FBI: Special Crime Unit

Folge 8: Schleuserroute

40 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Das FBI geht dem Mord an der Journalistin Holly Chandwell nach. Als deren Kameramann spurlos verschwindet, entdecken die Ermittler Hinweise auf eine mysteriöse Untergrundorganisation. Offenbar wollten Chandwell und ihr Partner deren geheime Machenschaften aufdecken. Können die Agenten die Verantwortlichen dingfest machen, bevor weitere Menschen zu Schaden kommen? Derweil setzt Omar alles daran, seine Beziehung zu Gemma zu kitten. Doch ist es dafür vielleicht schon zu spät?

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