FBI: Special Crime Unit
Folge 8: Schleuserroute
40 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Das FBI geht dem Mord an der Journalistin Holly Chandwell nach. Als deren Kameramann spurlos verschwindet, entdecken die Ermittler Hinweise auf eine mysteriöse Untergrundorganisation. Offenbar wollten Chandwell und ihr Partner deren geheime Machenschaften aufdecken. Können die Agenten die Verantwortlichen dingfest machen, bevor weitere Menschen zu Schaden kommen? Derweil setzt Omar alles daran, seine Beziehung zu Gemma zu kitten. Doch ist es dafür vielleicht schon zu spät?
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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