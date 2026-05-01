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FBI: Special Crime Unit

Aufstand

SAT.1Staffel 8Folge 7vom 11.05.2026
Aufstand

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FBI: Special Crime Unit

Folge 7: Aufstand

42 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 16

Eine gigantische Explosion in Brooklyn ruft das FBI auf den Plan. Nach dem Brand eines Wohnhauses sterben acht Menschen. Nun gehen die Ermittler den Drahtziehern auf die Spur, denn Hinweise deuten auf eine vorsätzliche Fremdeinwirkung hin. Maggie, OA, Scola und Eva ermitteln im Ridgebury-Gefängnis, um die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen. Derweil trifft Isobel eine folgenschwere Entscheidung, was ihre berufliche Karriere angeht.

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