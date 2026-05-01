FBI: Special Crime Unit
Folge 7: Aufstand
42 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 16
Eine gigantische Explosion in Brooklyn ruft das FBI auf den Plan. Nach dem Brand eines Wohnhauses sterben acht Menschen. Nun gehen die Ermittler den Drahtziehern auf die Spur, denn Hinweise deuten auf eine vorsätzliche Fremdeinwirkung hin. Maggie, OA, Scola und Eva ermitteln im Ridgebury-Gefängnis, um die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen. Derweil trifft Isobel eine folgenschwere Entscheidung, was ihre berufliche Karriere angeht.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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