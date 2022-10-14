Zu große Brüste und Hundebiss-Narben: Weg mit dem Ballast!Jetzt kostenlos streamen
Finding Beauty - Die Makeover-Show
Folge 1: Zu große Brüste und Hundebiss-Narben: Weg mit dem Ballast!
49 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 12
Zweifach-Mama Verena leidet unter ihrem großen Busen. Ihre Körbchengröße H behindert sie beim Sport, beim Toben mit ihren Kindern oder im Alltag. Ein Tag ohne Rückenschmerzen ist für Verena undenkbar. Die Kölnerin Sabine wurde in ihrer Kindheit von einem Hund ins Gesicht gebissen. Seitdem trägt sie vier Narben, die sie mit zunehmendem Alter stören. Die Fachärztinnen Dr. Luise Berger und Dr. Susanne Morath wollen den Frauen helfen, sich wieder selbst zu lieben.
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Finding Beauty - Die Makeover-Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Watch Lola GmbH