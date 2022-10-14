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Finding Beauty - Die Makeover-Show

Zu große Brüste und Hundebiss-Narben: Weg mit dem Ballast!

sixxStaffel 1Folge 1vom 14.10.2022
Zu große Brüste und Hundebiss-Narben: Weg mit dem Ballast!

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Finding Beauty - Die Makeover-Show

Folge 1: Zu große Brüste und Hundebiss-Narben: Weg mit dem Ballast!

49 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 12

Zweifach-Mama Verena leidet unter ihrem großen Busen. Ihre Körbchengröße H behindert sie beim Sport, beim Toben mit ihren Kindern oder im Alltag. Ein Tag ohne Rückenschmerzen ist für Verena undenkbar. Die Kölnerin Sabine wurde in ihrer Kindheit von einem Hund ins Gesicht gebissen. Seitdem trägt sie vier Narben, die sie mit zunehmendem Alter stören. Die Fachärztinnen Dr. Luise Berger und Dr. Susanne Morath wollen den Frauen helfen, sich wieder selbst zu lieben.

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