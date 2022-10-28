Bye bye Männerkörper: Endlich im Einklang mit dem InnerenJetzt kostenlos streamen
Finding Beauty - Die Makeover-Show
Folge 3: Bye bye Männerkörper: Endlich im Einklang mit dem Inneren
47 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Die transidentitäre Schwäbisch-Hallerin Adriana Karla wünscht sich zum Abschluss ihrer langen Reise zu ihrem wahren Ich einen wohlgeformten, weiblichen Busen. Endlich will sie im Spiegel der Frau entgegenblicken, die sie eigentlich schon immer war. Kann Dr. Susanne Morath als Expertin auf dem Gebiet geschlechtsangleichender Chirurgie ihrer Patientin dabei helfen, endlich anzukommen?
