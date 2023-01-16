Vorbei mit dem Verstecken: Die Reise zu mehr SelbstwertgefühlJetzt kostenlos streamen
Finding Beauty - Die Makeover-Show
Folge 5: Vorbei mit dem Verstecken: Die Reise zu mehr Selbstwertgefühl
46 Min.Folge vom 16.01.2023Ab 12
Vor vier Jahren lernte Vesna ungewollt die Schattenseiten der ästhetischen Chirurgie kennen. Bei einer Lidstraffung wurde ihr von dem behandelnden Arzt viel zu viel Haut entfernt. Die Folgen waren Asymmetrie und ständige Schmerzen. Dr. Isabel Edusei nimmt sich Vesnas Fall an. Kann die Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie Vesnas Selbstvertrauen wiederherstellen?
