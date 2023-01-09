Strahlende Augen, strahlende Zukunft!Jetzt kostenlos streamen
Finding Beauty - Die Makeover-Show
Folge 4: Strahlende Augen, strahlende Zukunft!
43 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 12
Vor circa zehn Jahren erhielt Gudrun die erschütternde Krebsdiagnose, die seitdem ihr Leben und das ihrer beiden Söhne auf den Kopf stellt. Einen Rückfall und zwei Chemotherapien später will die alleinerziehende Mutter mit Hilfe von Dr. Luise Berger Frieden mit ihrem Körper schließen. Konstanze ist schon am Ende ihrer Lipödem-Behandlung. Nach einem letzten Eingriff von Dr. Anna Theresa Lipp will Konstanze endlich das schmerzfreie Leben genießen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Watch Lola GmbH