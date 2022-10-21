Zurück zur Natur: Raus mit den Implantaten!Jetzt kostenlos streamen
Finding Beauty - Die Makeover-Show
Folge 2: Zurück zur Natur: Raus mit den Implantaten!
50 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12
Das Best-Ager Model Britt trägt seit 20 Jahren Brustimplantate. Nach gesundheitlichen Schicksalsschlägen ereilt sie das Gefühl, zwei Fremdkörper in sich zu tragen. Ihr Wunsch an Dr. Luise Berger: Die Implantate müssen raus. Die frischverlobte Christina klagt über starke Schwellungen, Druckempfindlichkeit und deutliche Gewichtszunahme an ihren Armen und Beinen. Mit dem Verdacht auf ein Lipödem wendet sie sich an Fachärztin Dr. Anna Theresa Lipp.
