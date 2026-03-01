Karpfenangeln mit Thomas und AlexJetzt kostenlos streamen
Fishing Adventures
Folge 1: Karpfenangeln mit Thomas und Alex
28 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Thomas & Alex wagen das Abenteuer an einem unbekannten See. Erst harte Nächte ohne Biss, dann der Durchbruch ¿ pure Emotionen, epische Bilder und unvergessliche Karpfenmomente.
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Fishing Adventures
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12