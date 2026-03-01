Karpfenangeln in UngarnJetzt kostenlos streamen
Fishing Adventures
Folge 5: Karpfenangeln in Ungarn
36 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Episches Carpfishing-Abenteuer in Ungarn: Thomas zeigt am Mura Carp Lakes, wie Strategie, Technik und Leidenschaft zu atemberaubenden Fängen führen. Cineastische Bilder & große Karpfen garantiert!
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12