Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fishing Adventures

Lifestyle Carpfishing - Winter Carpfishing

Just FishingStaffel 1Folge 8vom 01.03.2026
Lifestyle Carpfishing - Winter Carpfishing

Lifestyle Carpfishing - Winter CarpfishingJetzt kostenlos streamen

Fishing Adventures

Folge 8: Lifestyle Carpfishing - Winter Carpfishing

24 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Winter-Carpfishing am Limit: Bei -8°C wagt Thomas Hirschbauer das Angeln in Slowenien. Eisige Nächte, extremes Tackle & clevere Strategien - so gelingt Karpfenangeln unter härtesten Bedingungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fishing Adventures
Just Fishing
Fishing Adventures

Fishing Adventures

Alle 1 Staffeln und Folgen