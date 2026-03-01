Lifestyle Carpfishing - Spring CarpfishingJetzt kostenlos streamen
Fishing Adventures
Folge 9: Lifestyle Carpfishing - Spring Carpfishing
15 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Spring Carpfishing am Hausgewässer: Thomas Hirschbauer zeigt, wie man bei 8°C Wassertemperatur mit gezieltem Vorfüttern und schnell löslichen Boilies im Frühjahr erfolgreich auf Karpfen angelt.
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Fishing Adventures
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12