Fishing Adventures

Erfolgsstory am Jezero Finzula

Just FishingStaffel 1Folge 4vom 01.03.2026
Erfolgsstory am Jezero Finzula

Folge 4: Erfolgsstory am Jezero Finzula

43 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Thomas & Alex stellen sich den Herausforderungen am legendären Finzula-See in Kroatien. Winterangeln bei -4°C, harte Nächte ohne Biss - bis eine neue Taktik den Durchbruch bringt. Carpfishing pur!

