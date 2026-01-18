Fixer Upper - Das Mini-Makeover
Folge vom 18.01.2026: Eine Mini-Küche für Joanna
23 Min.Folge vom 18.01.2026
Da ihr jüngstes Kind nun in ein anderes Zimmer zieht, nutzt Joanna die Gelegenheit, ihre Küche zu erweitern. Aus dem frei gewordenen Raum entsteht eine Butler’s Pantry, die Ordnung schafft, Arbeitsfläche bietet und die Küche spürbar entlastet. Ein Projekt, das zeigt, wie sehr ein kleines Zusatzzimmer den Alltag verändern kann.
