Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Eine Mini-Küche für Joanna

HGTVFolge vom 18.01.2026
Eine Mini-Küche für Joanna

Eine Mini-Küche für JoannaJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Folge vom 18.01.2026: Eine Mini-Küche für Joanna

23 Min.Folge vom 18.01.2026

Da ihr jüngstes Kind nun in ein anderes Zimmer zieht, nutzt Joanna die Gelegenheit, ihre Küche zu erweitern. Aus dem frei gewordenen Raum entsteht eine Butler’s Pantry, die Ordnung schafft, Arbeitsfläche bietet und die Küche spürbar entlastet. Ein Projekt, das zeigt, wie sehr ein kleines Zusatzzimmer den Alltag verändern kann.

Alle verfügbaren Folgen