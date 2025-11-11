Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 11.11.2025: Aus Staub Gold machen
41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
Die Olympionikin Charmaine und ihr Ehemann wenden sich für den geplanten Hausumbau vertrauensvoll an Joanna und Chip. Allerdings haben die beiden Profis Bedenken - eine Renovierung könnte das Haus in Schutt und Asche legen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC