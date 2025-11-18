Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

sixxFolge vom 01.01.2026
42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Die frisch geschiedene Karla sucht für sich und ihren siebenjährigen Sohn eine neue Bleibe. Ein Haus in der Nachbarschaft ihrer besten Freundin scheint perfekt. Um den Frauen den gegenseitigen Besuch zu erleichtern, plant Chip den Bau einer Brücke, die die beiden Häuser verbindet.

